Ordu’da, İçişleri Bakanlığının kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla başatmış olduğu uygulamalar ve narkotik suçlarla mücadele konusunda vatandaşlarımız her fırsatta bilgilendiriliyor.

Ordu’da, İçişleri Bakanlığının kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla başatmış olduğu uygulamalar ve narkotik suçlarla mücadele konusunda vatandaşlarımız her fırsatta bilgilendiriliyor.

Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası’nda düzenlenen “Çambaşı Kış Festivali”nde de İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında uygulamaya konulan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile Uyuşturucu ile mücadele kapsamında çocuklar ve gençler arasında uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesi hakkında vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuldu.

Jandarma ve emniyet personelleri tarafından festival alanına stant kurularak yapılan bilgilendirme faaliyetine, Vali Tuncay Sonel, Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz de eşlik etti.

‘KADES uygulaması ve En İyi Narkotik Polisi: Anne’ uygulaması ile ilgili broşür de dağıtan ekipler, cep telefonlarına yüklenen uygulama üzerinden kadınların yardım taleplerine en kısa sürede cevap verildiği, telefonla arayarak oluşan zaman kaybının ortadan kaldırıldığı kadınlara anlatıldı.

Ekipler, akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, indireceği "Kadın Destek Uygulamasını (KADES)”, TC kimlik numarasını girerek ve sonrasından Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceğini, uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahale edildiğini anlattılar.

“Çambaşı Kış Festivali”nde, "Kadına El Kalkamaz" mottosu ile yapılan KADES bilgilendirme faaliyetinde, 53 kadının telefonuna KADES uygulamasının yüklenmesi sağlanırken, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüldüğü "En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesi de vatandaşlara anlatılarak, bilgilendirmeler yapıldı.