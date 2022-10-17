Mersin Yenişehir Belediyesi ve Mersin Rotary Kulübü tarafından düzenlenen 4.Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali, Bartın Amasra’daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin aileleri için kampanyaya dönüştü.

Festival kapsamındaki müzik, eğlence ve konser gibi tüm etkinlikler iptal edilirken vatandaşlar maden şehitlerinin ailelerine destek için Kushimoto Sokağı’ndaki kermes stantlarına akın etti. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehirlilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali’nde bu yıl Bartın Amasra’daki maden ocağında yaşanan patlama sonucu vefat eden madencilerin aileleri için örnek bir davranışa imza atıldı.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festival kapsamında Kushimoto Sokağı’nda gün boyu açık olan kermes stantlarında satılan ürünlerin tüm geliri maden şehitlerinin ailelerine bağışlanma kararı alındı.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit açılış töreninde yaptığı konuşmada hayatını kaybeden maden işçilerine Allah’tan rahmet dileyerek dayanışma vurgusu yaptı. Başkan Özyiğit “Ulusumuz için çok acı bir gün. Toprak altında, yerin 300 metre derinliğinde hayatını kaybeden emekçi dostlarımıza Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bugün yaşamın zor koşulları içerisinde yaşanan bu acı olaylar, bizi bir kere daha üzüntüye boğuyor.Bu ülkede bu olayların, terörün, işçi ölümlerinin ve iş kazalarının sıfıra inmesi artık kaçınılmaz bir süreç. Bunların ortadan kalkması, toplumun sağlıklı yaşam koşullarında hayatını devam ettirebilmesi hepimizin dileği. Çaresi var mı? Elbette var. Gereğini yapmak gerekiyor. Dünyada on yılda bir duyduğumuz olaylar, bizde birkaç yılda bir duyuluyor ve gerçekleşiyor. Toplum olarak bu büyük acıları paylaşmaya yöneliyoruz.”dedi.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 4.Mersin Sokak Sanatçıları Festivali’nin Bartın Amasra’daki maden ocağı kazasında hayatını kaybeden işçiler için kampanya haline getirdiklerini söyledi. Özyiğit “ Mersin Rotary Kulübümüz ve bütün Yenişehirli hemşehrilerime gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyorum. Müzik, eğlence noktasında yapılacak aktivite yer almadan sadece bir panayır şeklinde gerçekleşiyor. Elde edilen gelirler bu acı olayda kaybettiğimiz insanlarımızın ailelerine, karınca kararınca destek olacak. Belki bunu farklı bir kampanyaya dönüştürüp, iş insanlarından da katkı almaya yönelip yine o ailelere ulaştırırız. Bu başlangıç olur diye düşünüyorum. Katılımlarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” şeklinde açıklamada bulundu.

Mersin Rotary Kulübü Başkanı Berdan Doğan ise vefat eden maden işçilerine Allah’tan rahmet dileyerek, festival gelirlerinin maden işçilerinin ailelerine bağışlanacağını vurguladı. Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e duyarlılığı için de teşekkür eden Doğan, 4.Mersin Sokak Sanatçıları Festivali’nin gelecek yıllara damga vuracağını sözlerine ekledi. Uluslararası Rotary 2430 Bölge Federasyonu Başkanı Emre Öztürk de şair Orhan Veli Kanık’ın “Yüz karası değil kömür karası, böyle kazanılır ekmek parası.” dizeleriyle maden şehitlerini andı. Başkan Öztürk “İptal edilmesi bile konuşuldu ama düşündük ki biz bu tarz durumlarda duyarsız kalamıyoruz. Mersin Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit de onay verdi. Buradan elde edilecek gelir ile hayatını kaybeden madenci yakınlarına, ailelerine destek olabilirsek ne mutlu.”diye konuştu.