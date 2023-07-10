Bu yıl 24’üncüsü gerçekleştirilen Atatürk’ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri renkli gösterilere sahne olurken, Karadağ’a yansıyan Atatürk’ün silüeti bulut engeline takıldı.

Salgın döneminde 3 yıl ara verilen şenlikler Damal mesire alanında başladı. Şenliklere Ardahan Valisi Hüseyin Öner, CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Damal Kaymakamı Selim Cembekli, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve 5 bin kişi katıldı.

Etkinlikler kapsamında Damal halk oyunları ekibi gösteri sundu. Şenliğin finalini ise ünlü sanatçı Mustafa Özarslan yaptı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, ’’Festival ve şenlikler büyükşehirlerde ve Avrupa’da yaşayan gurbetçilerle bir araya gelerek kültürümüzü yaşatmamız adına çok kıymetli organizasyonlar. Türkiler, folklor, yöresel şiirler, maniler, yöresel el sanatları, yemek kültürü gibi yaşamımızın bir çok alanına dair kültürümüzün özelliklerini yaşamamıza ve gelecek kuşaklara aktarılmasına vesile olan önemli etkinlikler olduğunu söyledi.’’

Karadağ’ın eteklerinde izlenmesi planlanan Atatürk silüeti, hava muhalefeti nedeniyle görülemedi. Atatürk’ün dağa yansıyan silüetini izlemek için gelen çok sayıda vatandaş, hayal kırıklığı yaşadı.