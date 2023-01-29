Sakarya’nın Hendek ilçesinde bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen hamsi festivalinde Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynandı, 1 ton hamsi dağıtıldı.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen hamsi festivalinde Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynandı, 1 ton hamsi dağıtıldı.

Hendek Dikmen Mahallesi Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 4’üncüsü düzenlenen hamsi festivalinde bir araya gelen vatandaşlar, Dikmen’in doğal güzellikleri eşliğinde hamsiye doydu. Mahalle merkezinde düzenlenen festivalde temizlenen ve pişime hazır hale getirilen 1 ton hamsi, vatandaşlara ikram edildi. Karadeniz müzikleri eşliğinde horonlar oynandı. 7’den 70’e herkesin eğlenceli zaman geçirdiği festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Dikmen Mahalle Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nihat Günbatı, geçen yıl 3 bin kişiye dağıtımı yapılan hamsinin bu yılki festivalde 5 bin kişiye dağıtılmasını hedeflediklerini söyledi. Dikmen Mahalle Muhtarı Menderes Ayvaz ise, "Bu yıl 4’üncü hamsi festivalimizi düzenledik. 1 ton hamsi aldık ve 5 bin kişilik bir planlama yaptık. Güzelde bir katılım oluyor ve festivalimizi uzun yıllar sürdüreceğiz inşallah" dedi.