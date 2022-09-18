Bursa Büyükşehir Belediyesi, özlemle andığımız 80’ler ve 90’lar dönemlerinin güzelliklerini Mudanya’nın ardından Gemlik’te de düzenlediği ‘Nostalji Festivali’ ile Bursalılara tekrar yaşattı. Festival çerçevesinde sahne alan ‘Retrobüs’ grubu, alanı dolduran vatandaşlara Yeşilçam tadında keyifli bir gün yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, özlemle andığımız 80’ler ve 90’lar dönemlerinin güzelliklerini Mudanya’nın ardından Gemlik’te de düzenlediği ‘Nostalji Festivali’ ile Bursalılara tekrar yaşattı. Festival çerçevesinde sahne alan ‘Retrobüs’ grubu, alanı dolduran vatandaşlara Yeşilçam tadında keyifli bir gün yaşattı.

Bursa’nın sosyal ve kültürel hayatına renk katan etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz ay Mudanya ilçesinde düzenlediği ‘Nostalji Festivali’ni bu kez de Gemlik ilçesinde Bursalılarla buluşturdu. Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki festivalde, vatandaşlara 80’ler ve 90’lar dönemlerinin tüm güzellikleri yaşatıldı. O dönemin unutulmaz giysileri, yiyecekleri, içecekleri sergilenirken, 80’lere ait müziklerle de katılımcılar zamanda yolculuğa çıkartıldı. ‘Nerede o eski günler’ diyen 7’den 70’e her yaştan insanın katıldığı festivalde, alanı gezen Bursalılar çocukluk yıllarının unutulmaz tatlarını bir kez daha tadıp geçmişe duydukları özlemi bir nebze de olsa giderdiler. Yeşilçam dönemine ait müziklerin de yankılandığı Gemlik’te, 80 ve 90’ların gençleri o dönemi tebessümle anarken günümüz gençleri de nostalji yolculuğuna çıktı. Etkinliği başarılı bulduklarını söyleyen Gemlikliler, organizasyon için Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Festival çerçevesinde ‘Retrobüs’ grubu sahne alırken, alanı dolduran vatandaşlar Yeşilçam kokulu müziklerin keyfini çıkardı. 80’ler ve 90’lar dönemlerine ait giysilerle müthiş bir sahne performansı sergileyen ‘Retrobüs’ grubu, Gemliklilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Alanı dolduranlar Yeşilçam müziklerine hep bir ağızdan eşlik ederek keyifli bir gün geçirirken, konserde coşku da doruğa çıktı. Konserin sonunda grubun performansı, alanı dolduranlar tarafından alkışlandı. Yoğun katılım dolayısıyla Bursalılara bir kez daha teşekkür eden ‘Retrobüs’ ekibi, organizasyondan dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.