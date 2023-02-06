Eskişehir’in Sivrihisar İlçesinde düzenlenen ’Sucuk Festivalinde’ en çok kasapların yüzü güldü.

Eskişehir’in Sivrihisar İlçesinde düzenlenen ’Sucuk Festivalinde’ en çok kasapların yüzü güldü.

Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali en çok kasapların yüzünü güldürdü. Türkiye’nin dört bir tarafından yaklaşık 350 bin kişinin geldiği festivalde vatandaşlar evlerine dönmeden önce ilçeden sucuk almayı ihmal etmedi. Festivale gelen vatandaşlar sucuk almak için kasaplar önünce uzun kuyruklar oluşturdu.

Festivale katılan Günyüzü İlçesi Mercan Mahallesi Muhtarı Ahmet Yalçın, “Bugün festival için geldik. Gitmeden önce kasaptan da bir sucuk alalım dedik. Buranın sucuğu meşhur, doğal beslenen hayvanlardan kesiyorlar. Sivrihisar sucuğunu çok beğeniyorum, diğer şehirlere göre daha güzel yapıyorlar. Festival soğuk havaya rağmen gayet güzeldi. Yapılan ikramlardan memnunuz. Her şey için teşekkür ederiz” dedi.