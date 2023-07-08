23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Bu yılki yürüyüşün ana teması ‘Ereğli İl olsun’ oldu. On binlerce Ereğlili, göğüslerinde ‘Ereğli il olsun’ yazısıyla, pankartlarla, kostümlerle hep birlikte tüm Türkiye’ye, siyasetçilere il olma isteğini yineledi.

23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali’nde yapılan kortej yürüyüşü ‘Ereğli İl Olsun’ yürüyüşüne dönüştü. Rengarenk görüntülerin yaşandığı yürüyüşte on binlerce Ereğlili kostümlerle hep birlikte tüm Türkiye’ye, siyasetçilere il olma isteğini yineledi. Kortej yürüyüşüne CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar, madenciler, şehit aileleri ve gaziler ile on binlerce Ereğlili katıldı.

Bando eşliğinde çeşitli ülkelerden gelen halk dansları ekipleriyle ana sahneye kadar yürüyen katılımcılar, hep bir ağızdan ‘Ereğli İl Olsun’ dedi. CHP Zonguldak milletvekili Eylem Ertuğrul, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Türkiye’nin incisi Karadeniz Ereğli’nin marka festivalinde sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Şu bir gerçektir; aynı şeye inanan, birlik içerisinde olan, birlik içerisinde hareket insanlar başarıya mutlaka ulaşırlar. Kdz. Ereğli’nin de birlik olduğunda, beraber olduğunda başaramayacağı hiç bir şey yoktur. Buna gönülden inanıyorum. Birlikte ve beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Herkese buraya geldiği için tekrar teşekkür ediyorum. Hepimizin bu güzel yaz akşamında bu muhteşem festivalden güzel anılarla ayrılmamızı diliyorum. Başta Başkanım olmak üzere Festival komitemize ve tüm görevlilere şimdiden teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum."

Dünyaya bir kez daha ‘Sevgi, Barış, Dostluk’ diye çağrıda bulunan ve Ereğli’nin il Olma talebini yineleyen Başkan Posbıyık şunları söyledi:

“Hepinizi her zaman olduğu gibi Sevgi Barış Dostluk duygularımla selamlıyorum.23. Festivalimizi yapıyoruz ve iyi bir başlangıç yaptık. Dün akşam bu alanda keyif içerisinde hep birlikte eğlendik, coşku içerisindeydik.

Zaten amacımız bu. Size söylediğim öğütleri unutmuyorsunuz. 4 gün ne ekonomi ne enflasyonu hiçbir şeyi düşünmeyeceksiniz, söz mü? Zaten sıkıntıdan boğulduk. Hiç olmazsa 4 gün hiç bir şey düşünmeyeceğiz ve hep beraber eğleneceğiz. Kdz. Ereğli Sevgi Barış Dostluk Kültür ve Sanat Festivali gerçekten Türkiye’de hatta Avrupa’da sesini duyurdu. Türkiye’nin en kalabalık ve en büyük bütçe harcaması ile yapılan festival. Biz sadece şarkı söyleyen sanatçılarımız ile değil kültür faaliyetlerimizle, bugün plajda inanılmaz etkinlikler vardı. Denizde etkinlikler vardı. Yine bu alanlarda ressamlarımız falan çalışıyorlar. Sergilerimiz devam ediyor.

Yarın akşam Cehennemağzı mağaralarında çok güzel etkinliklerimiz var. Çok değerli sanatçılarımız inşallah gelecek. Ve sanat kültür festivalini sizlerle birlikte zevkle sürdüreceğiz. Dün akşam meşalemizi yaptık. Bugün açılış konuşmasını ayın vekilim ile yapıyoruz. Ve peşinden de tam anlamıyla yola koyulacağız. Az evvel kortej yürüyüşü inanın muhteşemdi. Bütün katılımcılara, gruplara, göğüslerinde il olsun yazısıyla gururla dolaşan çocuklarımıza, gençlerimize kadınlarımıza teşekkür ediyorum. inanın beni son derece duygulandırdı ve mutlu oldum. Kdz. Ereğli İl olmayı hak etmiştir. Biz buraya bir vilayet konağı yapılsın diye istemiyoruz. Aynı zamanda iki milletvekili buradan seçilecek, belli bütçemiz olacak. Gençlerimize yeni istihdam alanları açacağız inşallah. Ve 23 ilçe içerisinde ekonomik yönden, sayısal yönden kriterlere net olarak uyan Kdz. Ereğli. Bunu devlet büyüklerinden bekliyoruz. Bugün kortejimizde gençlerimiz kadınlarımız Ereğli Göğüslerinde Ereğli il olsun yazarken gerçekten muhteşemdiler. Göztepe’de Ereğli İl Olsun diye ışıklı reklam var. Ereğli’nin her tarafını Ereğli ile Olsun diye donattık. Festivalimiz kazasız, belasız, olaysız keyifli bir şekilde geçsin diliyorum.”

Milletvekili Eylem Ertuğrul, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eşi Neriman Posbıyık, oğlu Tuğberk Posbıyık, kızı Tuba Posbıyık Urcu ve torunları ile birlikte sahneye çıkarak barış güvercini uçurdu.