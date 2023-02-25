Geçtiğimiz günlerde meydana gelen asrın felaketi hakkında konuşan Milli Beka Hareketi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feryat Gökdoğan, deprem bölgesine yardım göndererek “Yaraları hep birlikte sarıyoruz” açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen asrın felaketi hakkında konuşan Milli Beka Hareketi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feryat Gökdoğan, deprem bölgesine yardım göndererek “Yaraları hep birlikte sarıyoruz” açıklamasında bulundu.

Asrın felaketinde devletin, halkın yanında olduğunu vurgulayan Feryat Gökdoğan, “Bizler Milli Beka Hareketi olarak ilk günden itibaren deprem bölgelerindeyiz. Burada var gücümüzle elimizden gelen gayreti gösterip, halkımızın acılarını hafifletmeye çalışıyoruz. Devletimiz de her zaman halkın yanında. Rabbim bu felaketi yaşayan her bir vatandaşımıza güç ve kuvvet versin” dedi.

“Yardımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz”

Deprem bölgeleri için yardımların aralıksız sürdüğünü açıklayan Gökdoğan; ‘‘İlk andan itibaren genel merkezimizden tüm il ve ilçe başkanlıklarımız ile koordineli bir şekilde hareket ettik. Yönetim kurulumuzun ve üyelerimizin desteği ile ilk etapta genel merkezimizden deprem bölgelerine 90 tır gıda yardımı gönderildi. Ardından 60 çadır ve 3 mobil mutfağı Kahramanmaraş’a ve ilçelerine ulaştırdık. Milli Beka Hareketi olarak tüm deprem bölgelerine yardımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra il ve ilçe başkanlıklarımızla da kamyonlar aracılığıyla deprem bölgelerine yardım göndermeye devam ediyoruz. Destek sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Bu süreci hep birlikte atlatacağız

Devletimiz her türlü zorluğun altından kalkabilecek güçtedir diyen Gökdoğan, açıklamasına şöyle devam etti:

‘‘Devletimiz, Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve tüm yetkili kurumlar ilk andan itibaren deprem bölgesinde büyük bir mücadele veriyor. Asrın felaketini yaşıyoruz ancak devletimiz de her türlü zorluğun altından kalkabilecek güçtedir. İnşallah bu süreci devlet ve millet olarak el ele hep birlikte atlatacağız’’