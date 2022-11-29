Formula 1 ekiplerinden Ferrari, takım patronu Mattia Binotto ile yıl sonu itibariyle yolların ayrılacağını duyurdu.

Formula 1 ekiplerinden Ferrari, takım patronu Mattia Binotto ile yıl sonu itibariyle yolların ayrılacağını duyurdu.

Scuderia Ferrari gündemini bir süredir meşgul eden spekülasyonlar, yapılan açıklamanın ardından son buldu. F1’in başarılı ekiplerinden Ferrari, 2019’dan beri takım patronluğu görevini sürdüren Mattia Binotto’nun istifasının kabul edildiğini ve 31 Aralık’tan sonra görevinin sona ereceğini duyurdu.

Ferrari CEO’su Benedetto Vigna, yaptığı açıklamada, “Ferrari’de geçirdiği 28 yıl boyunca verdiği büyük katkılardan ve özellikle geçen sezon takımı yeniden mücadeleci bir konuma getirdiği için Mattia’ya teşekkür ederim. Motor sporlarında şampiyonluğu elde edebilmek ve hayranlarımız için mücadelemizi sürdürebilmek için güçlü bir noktadayız. Binotto’ya iyi dileklerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyük bir üzüntüyle Ferrari ile olan iş birliğini bitirmeye karar verdiğini belirten Binotto, “28 yıldır parçası olduğum, çok sevdiğim bir şirketten, belirlenen hedeflere ulaşmak için her türlü çabayı gösterdiğime olan inancın verdiği huzurla ayrılıyorum. Bu karar benim için ne kadar zor olsa da, bu zamanda bu adımı atmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Gestione Sportiva’da zorluklarla dolu ama aynı zamanda büyük memnuniyetle dolu bu yolculuğu benimle paylaşan tüm insanlara teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Ferrari’ye 1995 yılında motor mühendisi olarak katılan Mattia Binotto, 31 Aralık sonrası görevinin sona ermesiyle birlikte takımdan tamamen ayrılacak ve teknik departmanda da yer almayacak.