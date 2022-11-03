Galatasaray’ın kaptanı Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Beşiktaş’a karşı 23 maçta görev aldı.

Galatasaray’ın kaptanı Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Beşiktaş’a karşı 23 maçta görev aldı.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, cumartesi günü evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu konumunda bulunuyor. 2011 yılının yaz transfer döneminde takıma katılan Uruguaylı kaleci, bugüne kadar 22’si Süper Lig, 1 de TFF Süper Kupa olmak üzere 23 kez Beşiktaş derbisinde görev aldı.

Söz konusu müsabakalarda Galatasaray, TFF Süper Kupa’da penaltılarla olmak üzere 11 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez de mağlup oldu. 5 mücadele ise berabere sona erdi.

36 yaşındaki kaleci, bu sezon 11 Süper Lig maçında görev aldı ve kalesinde 9 gol gördü.