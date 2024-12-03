Vatandaşlardan trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi konusunda duyarlı davranmalarını beklediklerini ifade eden Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım, ambulansların trafikte daha hızlı ve güvenli ilerleyebilmesi için ‘fermuar sistemi’ne riayet etmeleri gerektiğini söyledi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım, aralık ayının ilk haftasında kutlanan “Acil Sağlık Hizmetleri Haftası” kapsamında açıklamalarda bulundu. Bursa 112’nin hayat ile ölüm arasındaki o ince çizgi üzerinde özveri ile görev yaptığını ifade eden Dr. Yıldırım, “Zor anların kahramanları olan acil sağlık hizmetleri çalışanlarımız, insan hayatını kurtarmak için gece gündüz demeden fedakârca görev yapmaktadır. Özverili bir şekilde çalışan tüm acil sağlık hizmetleri çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Bursa 112’nin il genelinde acil sağlık hizmetleri istasyonları ile hizmet veren büyük bir organizasyon olduğunu dile getiren Dr. Yıldırım, “Fiilen 142 ambulansımız hizmet vermektedir. Filomuzda 4 adet kar paletli, 2 adet yenidoğan, 1 adet obez & yoğun bakım, 1 adet dört sedyeli, 1 adet motosiklet ambulans olmak üzere 9 tanesi özel donanımlı ambulanslar olup özellikli vakalarda acil sağlık hizmeti vermektedir.” diye konuştu.

Bursa 112’nin 2024 yılında yoğun bir mesai harcadığının altını çizen Dr. Yıldırım, “2024 yılının ilk 10 ayında 112 istasyonlarımıza toplam 227 bin 730 vaka atanmış olup kent merkezinde vakaya ortalama ulaşım süresi ortalama 9 dakika iken kırsal alanda vakaya ortalama ulaşım süresi 17 dakikadır.” şeklinde konuştu.

Fermuar sistemi benimsenmeli

Acil sağlık hizmetlerinin kaliteli hizmet verebilmesi için her vatandaşın üzerine düşen görevler olduğuna dikkat çeken Dr. Yıldırım, “Karayolları üzerinde acil geçiş üstünlüğü bulunan ambulanslara karşı, trafikteki diğer araç sürücüleri tarafından ambulansın geçiş önceliğine özen göstermeleri ve ‘Fermuar Sistemi’ ile acil geçiş koridorunu açmaları hayati önem taşımaktadır. Trafikte sağ şeritteki araçların sağa, sol şeritteki araçların sola kayarak ortada ambulansın geçişine yer açmalarını sağlayan fermuar sisteminin araç kullanan tüm vatandaşlarımız tarafından benimsenmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Son olarak bir gün herkesin 112 acil ambulans hizmetine ihtiyacı olabileceğini ifade eden Dr. Yıldırım, vatandaşları bu konuda duyarlı davranmaya davet etti.