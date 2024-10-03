Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde acil sağlık ekibi seyir halindeyken, çevredeki araçlar ambulansın geçişine fermuar sistemiyle yol verdi. Bu anlar, 112 personelinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Orhangazi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, trafiğin yoğun olduğu saatlerde hastaneye vaka yetiştirmeye çalışan ambulansa sürücüler, fermuar sistemiyle yol verdi. Ambulans şoförünün dikkatli sürüşü sayesinde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan vaka hastaneye sevk edildi. Bu örnek davranış, trafikte acil durum araçlarına zamanında ve güvenli bir şekilde yol vermenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.