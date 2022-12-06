Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği’, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği’, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Fermente süt ürünleri tebliğinde değişikliliğe gidildi. Fermente süt ürünlerinin etiketlerinde, “köy”, “ev”, “geleneksel, çiftlik” ve “yüzde 100” gibi ifadeler almayacağı belirtildi. Tebliğ, fermente süt ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması için gereken ürün özelliklerini belirliyor. Denizli’ye özgü bir ürün olan süzme yoğurdun da ayrıca tanımı yapılarak, ürüne dair protein içeriğinin en az kütlece 100 gramda 8 gram olması gerektiği belirlendi. Ayrana eklenebilecek tuz oranı yüzde 1 iken, bu oran yüzde 0,8’e düşürüldü.

Tebliğ çerçevesindeki ürünlerin üretiminde kullanılan starter kültürlere ilave olarak eklenebilecek yan kültürlerin, etiket bilgilerinde belirtilmesi zorunlu hale getirildi. Fermente süt ürünlerinde; koyun sütü aroması, keçi sütü aroması ve tereyağı aroması gibi süt ve süt ürünleri aroma vericileri kullanılamayacağı hükmüne bağlandı. Piyasada var olan veya basılı ambalaj materyali olan gıda işletmecilerine, tebliğe uyum sağlamaları için 31 Aralık 2023’e kadar geçiş süreci tanındı. Yapılan düzenlemelerle, Avrupa Birliğine uyumun yanında taklit ve tağşişin önlenmesi, tüketicilerin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amaçlanıyor.