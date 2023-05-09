Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen 2’nci Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması’nda 140 av köpeği yarıştı.

KIF ve Kurzhaar Derneği öncülüğünde, Salihli Avcılar Derneği tarafından düzenlenen 2’nci Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması Pazarköy Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Av mera ve Irk değerlendirme olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirilen yarışmada Türkiye’nin değişik bölgelerinden 140 av köpeği yarıştı. Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışmasını 2. kez düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Salihli Avcılar Derneği Başkanı Yaşar Çetin, yarışmanın ise şölen havasında geçtiğini ve ilçe tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi.