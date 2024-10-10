SASKİ, Ferizli ilçesinde 3 kilometrelik içme suyu hattını yeniliyor. Bir damla suya dahi değer veren anlayışla yürütülen çalışmalar tamamlandığında bölgede güçlü altyapı sayesinde su kayıplarına geçit verilmeyecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), ilçelerin altyapı ihtiyaçlarına yönelik hazırladığı projelerle şehir genelinde güçlü altyapı yatırımlarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Ferizli Seyifler ve Karadiken Mahallelerine uzun yıllar boyunca hizmet veren 3 bin metrelik içme suyu hattı bu kapsamda yenileniyor. Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı, özellikle yaz aylarında artan nüfus ile birlikte su sorunları yaşanan 2 mahalleye kaliteli içme suyu kesintisiz şekilde ulaştırılacak. Ferizli ilçesinde devam eden çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “İlçelerimizin altyapı yatırımlarını hayata geçirirken tek önceliğimiz ihtiyacın aciliyeti. Kesintisiz içme suyu ve güçlü altyapı çalışmalarını Sakarya’nın her mahallesiyle ulaştırmak için aralıksız şekilde yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi asfalt ekipleri ilçenin bir kısmında üstyapıya müdahalelerde bulundu. Biz de güçlü altyapı anlayışı ile iki mahallenin altyapısını revize ediyoruz. Çalışmalarımızın ilçeye hayırlı olmasını temenni ederiz” ifadelerine yer verildi.