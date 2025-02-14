Ferizli Devlet Hastanesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) polikliniği hizmete açıldı.

Ferizli İlçe Devlet Hastanesinde hayırseverlerin desteğiyle hizmete giren GETAT polikliniğinin açılışı yapıldı. Kurdele kesilerek hizmete açılan GETAT polikliniğine katkılarından dolayı Kaymakam Hasan Balcı ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir tarafından hayırseverlere plaket takdim edildi. Açılışın ardından işlem odaları gezilerek verilen hizmetler hakkında bilgiler alındı. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarının Aile Hekimi Uzm. Dr. Ahmet Erdemir tarafından verildiği belirtilirken, GETAT polikliniğinde Kupa Terapi ve Ozon Terapi uygulamalarının yapıldığı kaydedildi. Açılışa Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Özcan Öktem, Ferizli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Samet Kaymaz ile hastane yöneticileri ve sağlık çalışanları katıldı.