Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce İl Genç Girişimciler Kurulu’nun 2023-2027 dönemi İcra Kurulunda görev dağılımı yapıldı. TOBB Düzce İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ferit Mutlu oldu.

DTSO Başkan Yardımcısı Cemal Aksan’ın da katılım sağladığı toplantı ile Genç Girişimciler Kurulu görev dağılımı yapıldı. Düzce Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ferit Mutlu olurken, Nizamettin Pazvant ve Anıl Genç başkan yardımcısı, Naim Çatana, İlyas Temel Şafak, Ali Yekta Akdeniz, Atabey Kapoğlu, Bahadır Koç, İlyas Şallı, Aleyna Mübarek Türkseven, Tunahan Okyay, Özgür Çiçek, Alper Genç, Taner Aydın ve Mustafa Kalaycı icra kurulu üyesi olarak görev yapacak.

Düzce Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ferit Mutlu, “Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz seçimler sonucunda belirlediğimiz Düzce Genç Girişimciler Kurulu İcra Kurulumuzun ilimize ve memleketimize hayırlar getirmesini diliyorum. İlk başvuru anımızdan itibaren temas halinde olduğumuz Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Erdoğan Bıyık, ilk andan itibaren bize özgüven aşılayarak göreve talip olmamız konusunda bizleri cesaretlendirdi. Kendisine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İcra Kuruluna seçilen arkadaşlarımızın haricinde tüm kurul üyelerimiz ve haricindeki arkadaşlarımızla birlikte yeni dönemde gençlerin dinamizmini odamızın büyük enerjisine dahil etmeye çalışacağız. Ekonomide daha çok genç girişimci var olması, mevcut girişimcilerin desteklenmesi ve bilinçlendirilmesi konularında da aktif olarak çalışmalar yapacağız” ifadelerini kullandı.