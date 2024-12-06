AGİT Genel Sekreterliği için Yunanistan ve Türkiye'nin ortak adayı olan Feridun Sinirlioğlu göreve seçilen ilk Türk oldu.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Malta'da düzenlenen toplantıda geçen eylül ayından bu yana belirsizliğini koruyan AGİT Genel Sekreterliği görevi için Türkiye ve Yunanistan'ın ortak adayı kıdemli diplomat Feridun Sinirlioğlu belirlendi. Sinirlioğlu, AGİT'in temelini oluşturan 1975 tarihli Helsinki Nihai Senedi’nin 50 yıllık tarihinde AGİT Genel Sekreteri görevini üstlenen ilk Türk oldu.

Karar; Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'dan 57 katılımcı üyenin onayıyla alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sinirlioğlu'nun yeni görevini tebrik etti.

https://twitter.com/HakanFidan/status/1865012585256423480

"Hariciyemize, uzun yıllar, farklı görevlerde hizmet etmiş olan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu’nu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanmasından dolayı tebrik ediyorum" diyen Bakan Fidan, "Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarından 57 katılımcı üyenin onayıyla alınan bu karar, Türkiye’nin uluslararası arenadaki etkin rolünün ve iş birliği odaklı diplomasi yaklaşımının başarılı sonuçlarından biridir. İş birlikleri ve destekleri için tüm üye ülkelere teşekkür ediyorum. Dünyanın derin krizler ve çatışmalarla sınandığı bu zor dönemde, AGİT’in barış, istikrar ve güvenlik adına önemli bir rol üstlenmesi gerekmektedir. Sayın Sinirlioğlu’nun bu kritik görevde başarılı olacağına ve AGİT’in misyonunu daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum. Türkiye, küresel barış ve istikrar için çabalarını sürdürecektir" ifadelerini kullandı.