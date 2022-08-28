Pendik-Yalova seferini yapan feribottaki 18 yaşındaki yabancı uyruklu yolcu, denize atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Pendik-Yalova seferini yapan feribottaki 18 yaşındaki yabancı uyruklu yolcu, denize atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Pendik’ten hareket eden feribot Yalova’ya yaklaşırken geminin güvertesine çıkan yabancı uyruklu A.V. denize atlamak isterken çevredeki vatandaşlar tarafından durduruldu. Bir süre sonra şahıs yine güverteye çıkarak denize atladı. Şahıs kurtarma ekipleri tarafından denizden çıkartılarak 112 acil servis ekiplerine teslim edildi. Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.