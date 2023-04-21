Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yağışların ardından, Keban Baraj Gölü üzerinde feribot iskelesi bölgesinde gözlenen çifte gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

Meteorolojinin önceden uyardığı yağışlı hava bölgede olduğu gibi Çemişgezek ilçesinde de etkili oldu. Etkili olan yağmur sonrası gökyüzünde çifte gökkuşağı oluştu.

Çemişgezek-Elazığ arası ulaşımı sağlayan feribotu adeta çifte gökkuşağı halkası sardı. Feribot sanki gökkuşağı halkasından geçiyormuş gibi çekilen fotoğraflar sosyal medyada ilgi gördü.

Çifte Gökkuşağını cep telefonuyla kaydeden Erhan Yılmaz, "Elazığ yönünden gelirken Çemişgezek feribot iskelesinde gördüğümüz gökkuşağı adeta feribotla bütünleşmişti. Bu renk cümbüşü bizleri mest etti. Cep telefonumuzla bu anı ölümsüzleştirmek istedik" dedi.