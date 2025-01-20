Ataşehir Belediyesi, vatandaşların sağlık ihtiyaçlarına yönelik sunduğu hizmetleri ileri seviyeye taşımaya devam ediyor. Bu kapsamda, yeni binasına taşınan Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği, modern altyapısı ve uzman sağlık ekibiyle Ataşehirlilere daha etkili sağlık hizmeti sunuyor.

Ataşehir Belediyesi, sağlık alanındaki yatırımlarını güçlendirerek Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği’ni modern bir yapıya kavuşturdu. Yeni binasında hizmet vermeye başlayan poliklinik, uzman ekibi ve özel hizmet yelpazesiyle Ataşehirlilere kaliteli sağlık hizmeti sunuyor. Yeni binasında yakın zaman önce hizmet vermeye başlayan Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği, sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak sağlıyor. Bu önemli yatırım ile ilçede yaşayanların sağlık ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin bir şekilde destek olunarak, vatandaşların tedavileri yapılıyor. Yeni binasında daha geniş bir alanda hizmet vermeye başlayan poliklinik; çocuk sağlığı ile kadın hastalıkları bölümleriyle dikkat çekiyor. Kadın hastalıkları bölümünde gebelik takibi de uzman doktorlar tarafından yapılıyor. Ayrıca poliklinikte Psikolog tarafından Aile Hizmeti Desteği de sağlanıyor.

Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği’nin uzman doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanlarından oluşan kadrosu bölge halkının sağlık ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için titizlikle çalışıyor. Tüm bu hizmetlerin dışında, poliklinikte pansuman ve enjeksiyon gibi temel sağlık hizmetleri de vatandaşların reçeteleriyle gelmeleri halinde büyük bir özenle gerçekleştiriliyor.

“Vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetlerini sunmayı sürdüreceğiz"

İlçedeki her yaştan bireyin kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi amacıyla sağlık alanında önemli projeler geliştirdiklerini belirten Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, yeni merkezle ilgili şu açıklamada bulundu: "Sağlık, her toplumun en önemli önceliğidir. Ataşehir Belediyesi olarak, halkımıza daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmetleri sunma hedefiyle önemli yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği’nin modern altyapısı ve uzman sağlık ekibiyle hizmet vermeye başlaması, bu vizyonumuzun bir yansımasıdır. Yeni binamızda sunulan geniş hizmet yelpazesiyle, vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetlerini sunmayı sürdüreceğiz. Sağlık alanındaki bu yatırımlar, ilçemizde her yaştan bireyin daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için önemli bir adım oluşturmaktadır. Ataşehir’i daha sağlıklı bir yer haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."