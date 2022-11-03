Yeni Mersin İdman Yurdu’nun futbolcusu Ferhan Evren, “Bizim için rakibin kim olduğu hangi sırada olduğu önemli değil. Bizim için önemli olan bizim sahada neler yaptıklarımız. Biz, kendimiz gibi olduğumuz sürece bizi yenebilecek takım olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Yeni Mersin İdman Yurdu, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. Grup’un 10. haftasında karşılaşacağı 1922 Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman sonrasında açıklamalarda bulunan takımın başarılı futbolcularından Ferhan Evren, “Takımda sezon başıyla başlayan ve şu anda da devam eden iyi bir gidişat var. Sezon başı kampları aslında takımların birbirini sahada ve dışarda tanıma ve kaynaşma anlamında büyük rol oynuyor. Biz takım olarak çok güzel şekilde ilerliyoruz. Bu yolda da şu an çok iyi bir ivme kazandık ve bunu sürdürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Takımda birlik beraberlik anlamında bir aile havası olduğunu söyleyen Evren, “Takımda şu anda birlik beraberlik anlamında aile havası var, bu da gidişatımıza ve skorlara yansıyor. Sahada herkes birbiri için mücadele ediyor. Ersin (Aka) hoca üst liglerde çalışmış bir antrenör olarak zaten gerek kalitesiyle gerek taktik anlayışıyla gerek futbolculara yaklaşımıyla kendini kanıtlamış bir antrenör. Bizim bu noktada 8 maçtır kaybetmememizin sebebi; hem saha dışında hem saha içinde gerek hocalar gerek futbolcular gerek yönetim olarak birbiri için mücadele etmemiz ve iyi futbol sahaya yansıtmamız olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Pazar günü oynanacak 1922 Konyaspor maçını kazanmak istediklerini belirten Evren, "Bizim için rakibin kim olduğu hangi sırada olduğu neyi hedeflediği hiçbir zaman önemli değil. Bizim için önemli olan bizim sahada neler yaptıklarımız. Biz, önceki maçlar gibi, lider gibi, kendimiz gibi olduğumuz sürece bizi yenebilecek takım olduğunu düşünmüyorum. Kendi evimizde taraftarımızın önünde oynuyoruz. Tabiki rakibimize her zaman saygı duyuyoruz. Güçlü yönlerine ve zayıf yönlerine çalışıp maçı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz ve bu hafta taraftarımızın önünde 3 puan alarak hedeflediğimiz şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyoruz" dedi.