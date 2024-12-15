Muğla’nın Marmaris ilçesinde soğuk algınlığına bağlı halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra tetkiklerinin daha geniş kapsamlı yapılması için Menteşe’deki bir hastaneye sevk edilen sanatçı Ferdi Tayfur, ambulansla Muğla’ya getirildi.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Adaköy mevkiinde yaşayan arabesk müzik sanatçısı ve bestekar 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, soğuk algınlığına bağlı halsizlik şikayetiyle yakınları tarafından çağrılan ambulansla sabah saatlerinde hastaneye kaldırılmıştı. 2020 yılında böbrek nakli yapılan sanatçının tüm tahlil ve tetkiklerinin geniş kapsamlı yapılması için Muğla Menteşe’deki başka bir hastaneye sevk edilmişti. Ambulansla Menteşe’deki bir başka özel hastaneye getirilen ve akrabalarının da yanında olduğu öğrenilen Tayfur’un tedavisi Muğla’daki özel bir hastanede devam edecek.