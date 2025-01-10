Tokat’ta bir vatandaş, vefat eden Ferdi Tayfur için Sulusaray’da mevlit okutup cemaate pide ikram etti.

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası, Sulusaray ilçesinde Yusuf Uzun tarafından Cuma namazı öncesinde mevlit programı düzenlendi. Merhum sanatçının ruhu için okunan mevlidin ardından, Cuma namazı çıkışında cemaate pide ikramında bulunuldu. Programa katılanlar, Ferdi Tayfur için dualar ederek Yusuf Uzun’a teşekkür etti.

Bu tür sanatçıların kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyleyen Yusuf Uzun, “Müslüm babadan sonra Ferdi babanın vefatı da bizi derinden üzdü. Onlar gibisi artık gelmiyor. Kendisi bu dünyadan geçti. Ama şarkılarını bize armağan ederek bu dünyadan göçtü. Allah rahmet etsin” dedi.