Mersin’de 2017 yılında polis memuru tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Feray Şahin’in adı, doğup büyüdüğü şehir Gaziantep’te yaşatılacak. Şehitkamil Belediyesi’nin aldığı kararla, ilçedeki bir parkın adı "Feray Şahin Parkı" olarak değiştirildi.

Törene Feray Şahin’in ailesi, belediye yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve kadın hakları savunucuları katıldı. Ailesi ve sevenleri, Feray’ın adının yaşatılması için emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Feray Sadece Bir İsim Değil, Bitmemiş Bir Hikâye"

Törende konuşan Feray Şahin’in babası Bekir Şahin, "Bugün burada sadece bir tabela değişikliği yapmıyoruz. Feray’ın adını yaşatmak, kadın cinayetlerine karşı farkındalık oluşturmak için buradayız. Feray sadece yarım kalmış bir hayat değil, toplumun vicdanında derin bir yara ve geride bırakılmış büyük bir eksikliktir. Onun kaybı, kadın cinayetlerinin ne ilki oldu ne de sonu. Ancak biz, adaletin yerini bulması için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

"Bu park, şiddete maruz kalan tüm kadınlarımızın parkı olacak"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Feray Şahin Parkı’nın sadece bir anma alanı değil, aynı zamanda kadına yönelik şiddete karşı bir simge olacağını belirtti. Yılmaz, "Biz bu parkı sadece Feray için değil, şiddete uğrayan tüm kadınlarımız için bir sembol haline getireceğiz. Parkın bakımı ve düzenlemesi için çalışmalar hemen başlatılacak. Aydınlatmadan çimlendirmeye kadar her detayla ilgileneceğiz. Feray’ın adı burada yaşayacak, unutulmayacak. Kadına yönelik şiddeti unutmamak ve unutturmamak için buradayız" diye konuştu.

Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, parkın kısa süre içinde yeni tabelasıyla halkın hizmetine sunulacağı bildirildi.