Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Fenomen Şef Süleyman Ateştepe Kayseri Mantısı yaptı.

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Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Şef Süleyman Ateştepe, Kayseri Mantısı yaptığı anları ’Laz uşağı Kayseri Mantısı yapacak’ diyerek paylaştı. Yayında mantının yapılışının zorluğunu anlatan Ateştepe; Rizeli olarak Kayseri mutfağının vazgeçilmezlerinden olan mantının lezzetinden bahsetti.

Mantı sıkan ve daha sonra pişiren Fenomen Ateştepe, Kayseri mantısını yaklaşık 3 buçuk saatte hazırladı. Video, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Kaynak: iha