Bursalı işletmeci yaşlılar gününde huzurevi sakinlerine ciğer kebap ziyafeti verdi.

Ali Koçak 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde huzurevlerinde kalan yaşlıları ziyaret etti. Sosyal medyada ciğerin profesörü olarak ün salan Koçak, Nilüfer Belediyesi İnci Taner Altınmakas Huzurevi ve Çamlıca Huzurevi’nde kalan 250 kişiye ciğer kebap ikram etti.

Her yıl yaptığı huzurevi ziyaretlerini bir gelenek haline getiren Bursalı ciğer ustası “Yaşlılarımızı düzenli olarak ziyaret edip onları unutmadığımızı göstermek istiyoruz. Onların morale ve hatırlanmaya ihtiyacı var. Her yıl düzenlediğimiz bu etkinliklerle yüzlerini güldürebiliyorsak ne mutlu bize” diye konuştu.