Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmaya devam eden Fenomen Ciğerci Ali Koçak, bu yıl da huzurevi sakinlerini unutmadı. Geleneksel hale gelen iftar buluşmasının beşincisi, İnci-Taner Altınmakas Huzurevi’nde düzenlendi.

Yaklaşık 200 huzurevi sakininin katıldığı iftar davetinde, sıcak bir Ramazan atmosferi yaşanırken, birlik ve beraberliğin önemi bir kez daha vurgulandı. İftar programına ev sahipliği yapan Ali Koçak, etkinlikle ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bu sene beşincisini düzenlemek nasip oldu. İnşallah yaşadığım sürece bu güzel etkinliği sürdüreceğim. Paylaştıkça çoğalıyor, bereket artıyor. Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim."

Ramazanın manevi iklimine uygun olarak gerçekleştirilen organizasyon, huzurevi sakinleri için unutulmaz bir akşam oldu. Huzurevi sakinleri Ali Koçak’a organizasyondan dolayı teşekkür ettiler.