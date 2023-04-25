Artvin’de ‘Ateş’ isimli boğasıyla çektiği videolarla milyonlarca sosyal medya kullanıcısının beğenisini kazanan Özlem Öztürk, boğasının 7. yaşını ahırda sürpriz doğum günü pastasıyla kutladı.

Artvin merkeze bağlı Taşlıca köyünde çiftçilik yapan ve ailesine yardım eden 37 yaşındaki Özlem Öztürk, köy yaşantısıyla ilgili çektiği videolarla sosyal medyada fenomen oldu. İnek sağan, odun kıran, tarla süren, Öztürk, çektiği videoları sosyal medya hesabında paylaşınca büyük ilgi gördü. Öztürk’ün, takipçi kazanmasında en büyük pay sahibi olan ‘Ateş’ isimli 600 kilogramlık boğası 7. yaşına girince sürpriz bir doğum günü hediyesi verdi. Mum üzerinde pasta ile ahırda giren Öztürk, “İyi ki doğdun Ateş" diyerek boğasının doğum günün kutladı.

Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşınca büyük ilgi gördü.