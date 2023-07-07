Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY Şube Müdürlüğü tarafından 2023 yılının Mayıs ayı itibariyle 9 aileye toplamda 720 bin lira fenni arıcılık kredi desteği verildi.

Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı, merkez orman köylerinden olan Akçakaya Mahallesindeki hak sahibi vatandaşlar arasından yapılan kura çekimi sonucunda 4 aileye, Han ilçesi Gökçekuyu mahallesindeki kura çekimi sonucunda ise 5 aileye, hane başına 30 kovan olmak üzere toplamda 270 kovan desteği sağlandı.

Kredi ödemeleri ise hak sahipleri tarafından; ilk yıl geri ödemesiz olup, 4 yılda bitecek şekilde her yıl 1 taksit ödenerek tamamlanıyor.