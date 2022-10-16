Fenerbahçe’nin MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu ise şöyle;

Amatör ligde ortalık karıştı, tekme ve yumruklar havada uçuştu

Amatör ligde ortalık karıştı, tekme ve yumruklar havada uçuştu

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’da deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, yaklaşık 1 saat süren hava yolculuğunun ardından Ankara’ya geldi. Sarı-lacivertli takımı onlarca taraftar Esenboğa Havalimanı’nda karşıladı.

Süper Lig’in 10. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Ankara’ya ulaştı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.