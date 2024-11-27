Fenerbahçe’de, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında yarın oynanacak Slavia Prag mücadelesinin kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde Sofyan Amrabat mide enfeksiyonu, Mert Hakan Yandaş da gribal durumu nedeniyle kadroda yer almadı.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında yarın TSİ 23.00’te deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin, kamp kadrosu da açıklandı. Sofyan Amrabat mide enfeksiyonu, Mert Hakan Yandaş da gribal durumu nedeniyle kadroda yer almadı.

Fenerbahçe’nin, Slavia Prag maçı kamp kadrosu şöyle:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Fred Santos, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."

Kaynak: iha