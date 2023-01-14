Sarı-lacivertlilerin, Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, yarın Gaziantep FK’nın konuğu olacak. Sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün özel uçakla Gaziantep’e gidecek. Fenerbahçe’de kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile sakatlığı süren Joao Pedro kadroda bulunmazken, yeni transfer Samet Akaydın kafilede yer aldı.

Fenerbahçe’de, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

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