Fenerbahçe’nin eski milli futbolcularından Ziya Şengül, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Fenerbahçe’nin eski milli futbolcularından Ziya Şengül, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Futbola Ankara PTT’de başlayan ve 20 yaşında Fenerbahçe’ye transfer olan Ziya Şengül, sarı-lacivertli forma altında başarılara imza attı. 1964-1965, 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974 ve 1974-1975 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşayan Şengül, 2 Türkiye Kupası (1967-1968, 1973-1974) ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası (1968, 1973, 1975) kazandı. 11 sezon Fenerbahçe forması giyen Ziya Şengül, 22 kez milli formayı giyerken iki gole imza attı.

1975 yılında Fenerbahçe-Trabzonspor maçıyla jübile yapan Şengül daha sonra sarı-lacivertli takımda 1979-1980 sezonunda teknik direktör olarak görev yaparken, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Başbakanlık Kupası’nı kazanma başarısı gösterdi.

TSYD üyesi olan ve uzun yıllar televizyonda futbol yorumculuğu da yapan Ziya Şengül, 79 yaşında vefat etti.