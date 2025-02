Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında deplasmanda Anderlecht ile oynayacağı mücadelenin kamp kadrosu açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak sarı-lacivertlilerde kamp kadrosu belli oldu. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Brüksel’e hareket edecek.

Sarı-lacivertli kafilede sakatlıkları devam eden İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde yer almazken, gribal enfeksiyon geçiren Allan Saint-Maximin de Belçika’ya götürülmedi. Sakatlıklarını atlatarak bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başlayan Çağlar Söyüncü, Dominik Livakovic ve Alexander Djiku’da listede yer almadı.

Kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Fred, Şükür Toğrak, Yiğit Emir Ekiz, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Anderson Taslica, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko ve Cenk Tosun"