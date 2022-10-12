Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında yarın akşam deplasmanda AEK Larnaca ile karşılaşacak. Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Luan Peres, Joshua King ve Willian Arao’nun yanı sıra kas ağrısı bulunan Miha Zajc kafilede yer almadı. Bugün Güney Kıbrıs’a gidecek sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

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