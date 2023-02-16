Fenerbahçe’nin depremzedeler için başlattığı yardım çalışmaları kapsamında gerekli malzemeleri taşıyan 38. tır, afet bölgesine doğru yola çıktı.

Fenerbahçe’nin depremzedeler için başlattığı yardım çalışmaları kapsamında gerekli malzemeleri taşıyan 38. tır, afet bölgesine doğru yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6’lık depremler birçok ilde ağır hasarlara sebep oldu. Bu depremlerden etkilenen vatandaşlar için Ülker Stadyumu’nda yardım merkezi kuran Fenerbahçe’de de çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde gerekli malzemelerin yüklendiği 38. tır, afet bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

Fenerbahçe, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Yaralarımızı hep birlikte saracağız" notunu düştü.