Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan bir Fenerbahçe taraftarı, bugün oynanacak Galatasaray derbisi öncesi kurşun döktürdü.

Kızılcahamam’da yaşayan Fenerbahçe taraftarı Akif Burhan, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi sarı-lacivertli takıma nazar değmesin diye kurşun döktürdü. Akif Burhan, büyük bir Fenerbahçe bayrağı açıp, tek tek futbolcuların ismini sayarak nazara karşı kurşun döktürdü. Burhan, Fenerbahçe maçı kazanırsa döner ısmarlayacağının da sözünü verdi.