Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde otelde çıkan yangında hayatını kaybeden Fenerbahçe Yüzme Şubesi sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak, İstanbul’da son yolculuklarına uğurlandı.

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında Fenerbahçe Yüzme Şubesi sporcusu Vedia Nil Apak (11) ve annesi Ferda Apak (40) da hayatını kaybetmişti. Anne ve kızı için Üsküdar’daki Karacaahmet Şakirin Camii’nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, eski Galatasaray yöneticilerinden Abdürrahim Albayrak, Apak ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızı Kanlıca Mezarlığı’na defnedildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 2014 doğumlu yüzücüleri Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın vefatından duyulan derin üzüntüyü ifade ederek, başsağlığı dileklerinde bulundu.

“Allah hepimize sabır versin”

Apak ailesinin yakını olan Kemal Akdaş, “Acı haberi diyalog kurarak aldık. Basından duymadık. Tatilde orada olacaklarını bilemezdik. Babasını aradım. Köyden dahi beni arayıp durumu sordular. Ağır ve acı bir şey. Nedense bunları yaşıyoruz. Allah hepimize sabır versin. Ama yapacak bir şey yok. Sadece bir şey istiyorum, bunlara sebep olanlara sorulması lazım. Bunları hep yaşayacak mıyız?” dedi.