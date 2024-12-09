Fenerbahçe, Sivasspor-Galatasaray maçında sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz’a geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk’ü ise sarf ettiği sözler için kınadı.

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dün oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında sakatlanan milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz’a geçmiş olsun diyoruz. Tartışmasız kırmızı kart gerektiren bu pozisyonu görmezden gelen hakemin oluşturduğu kaosun, hem Türk futbolunun hem de ülkemizin bekası açısından derinlemesine sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz. Maç sonunda, Metin Öztürk isimli kendini bilmez şahsın, Barış Alper Yılmaz’ı sakatlayan Sivassporlu oyuncunun Fenerbahçe ile ilişkisi olduğunu ima ederek bu olaya Fenerbahçe’yi karıştırmaya çalışmasını özellikle kamuoyunun dikkatine getiriyor; kulübümüzü hedef gösteren bu zatı şiddetle kınıyoruz. Şeytanın aklına gelmeyecek şekilde Fenerbahçe’yi hedef göstererek kulübümüze dil uzatan bu şahsı ve temsil ettiği zihniyeti lanetliyoruz."