Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanan İrfan Can Kahveci’nin sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.
Konuya ilişkin sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci’de; sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" denildi.
Kaynak: iha