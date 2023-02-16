Fenerbahçe’nin, Ülker Stadyumu’nda depremzedeler için başlattığı kampanya için kan bağışı çağrısına birçok vatandaş ve taraftar destek vermeye devam ediyor.

Fenerbahçe’nin, Ülker Stadyumu’nda depremzedeler için başlattığı kampanya için kan bağışı çağrısına birçok vatandaş ve taraftar destek vermeye devam ediyor.

Fenerbahçe, depremzedeler için kan bağışı kampanyası başlattı. Kampanyaya birçok vatandaş ve taraftar destek vermeye devam ediyor. Kızılay’la ortak bugün başlatılan kan bağışı kampanyası 17 Şubat tarihlerinde 09.00-21.00, 18 şubatta ise 10.00-22.00 saatlerinde devam edecek.

Yöngel: “Kan vermek isteyen herkesi buraya davet ediyoruz”

Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Başar Yöngel, depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, "Üzücü günler yaşıyoruz. Malum deprem birçok vatandaşımızı aramızdan aldı. Türk Kızılay’ı olarak bizler Türkiye’nin kan ihtiyacını karşılıyoruz. Depremin ilk günlerinde bölgeye stok kan ürünlerimizden gönderdik. Kan bağışı süre gelen bir ihtiyaç. Hastanede yatan hasta sayısı arttı, depremden bir sürü yaralı insan kurtarıldı. Kan ihtiyacı devam ediyor. Bunun için biz sivil toplum örgütleriyle, spor kulüpleriyle büyük organizasyonlarla kan bağışı ekibi düzenliyoruz. Sahadayız, bugün de Fenerbahçe’nin konuğu olarak stadyuma geldik. Taraftarları, sporcuları ve kulüp çalışanlarını organizasyona davet etti ve biz kan bağışı toplamaya başladık. 3 gün buradayız, perşembe, cuma ve cumartesi günü. Biz bu organizasyon vesilesi ile kan vermek isteyen herkesi buraya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kan bağışı sonrasında diğer vatandaşların da destek vermesi gerektiğini söyleyen İlhan Efe, “Halk olarak bu depremden dolayı çok üzgünüz. Destek olarak yardım merkezlerinde çalışıyoruz, hazırlanan malzemeleri araçlara yüklemeye yardımcı oluyoruz. Başlatılan kampanya dahilinde kan bağımızı yapıyoruz ve herkese sesleniyorum kan bağımızı yapalım, desteklerimizi esirgemeyelim” ifadelerini kullandı.