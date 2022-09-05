Fenerbahçe’de UEFA kadrosunda olan isimler şöyle:

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında perşembe günü sahasında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde UEFA’ya verilen liste de belli oldu.

Fenerbahçe’de, UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı. Yeni transfer Batshuayi kadroya dahil edilirken; Lemos, Novak, Bruma, Burak Kapacak ve Serdar Dursun kadroda yer almadı.

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