Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

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Can Bartu Tesislerinde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin sonrasında pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.