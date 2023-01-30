Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında 2 Şubat Perşembe günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Yeni transfer Jayden Quinn Oosterwolde de takımla ilk idmanına çıktı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında 2 Şubat Perşembe günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Yeni transfer Jayden Quinn Oosterwolde de takımla ilk idmanına çıktı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenman pas ve şut çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Parma’dan transfer edilen Jayden Oosterwolde, takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.