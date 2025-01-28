Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında 30 Ocak Perşembe günü deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, ısınma ve çabukluk hareketleriyle sürdürdükleri idmanı, pas çalışmaları ve çift kale maçlarla tamamladı.

Göztepe maçına ilk 11’de başlayan futbolcular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparak antrenmanı noktaladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.