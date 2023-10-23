UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Ludogorets ile karşılaşacak Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trendyol Süper Lig’de 9’da 9 yapan Fenerbahçe, Avrupa mesaisine başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü hafta maçında perşembe günü Bulgaristan ekibi Ludogorets’i konuk edecek sarı-lacivertliler hazırlıklarına başladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda Hatayspor maçının ilk 11’inde yer alan oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.