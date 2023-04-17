Fenerbahçe’de kaleci Altay Bayındır, bel fıtığı sebebiyle ameliyat oldu. Başarılı geçen operasyon sonrası genç eldivenin rehabilitasyon ve tedavi süreci başladı.

Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 - Altay: 0 Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 0 - Altay: 0

Fenerbahçe’de MKE Ankaragücü maçında belindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen başarılı file bekçisi Altay Bayındır, ameliyat edildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Altay Bayındır, başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.