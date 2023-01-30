Dün akşam oynanan Kasımpaşa mücadelesinde 4 gol atan Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Enner Valencia, sarı-lacivertli kulüpte Alex de Souza’dan sonra bir maçta en çok gol atan oyuncu oldu.

Dün akşam oynanan Kasımpaşa mücadelesinde 4 gol atan Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Enner Valencia, sarı-lacivertli kulüpte Alex de Souza’dan sonra bir maçta en çok gol atan oyuncu oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı 5-1’lik skorla mağlup etti. Müsabakaya 4 gol atan Enner Valencia damga vurdu. Ligde gol krallığında zirvede yer alan Ekvadorlu futbolcu, 9. haftada oynanan Fatih Karagümrük maçında da hat-trick yapmıştı.

33 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk kez bir karşılaşmada 4 gol atma başarısı gösterdi.

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Valencia, bir Süper Lig maçında Alex de Souza’dan sonra bunu başaran ilk futbolcu oldu. 2010-2011 sezonunun 33. haftasında Ankaragücü ile oynanan müsabakada Brezilyalı oyuncu, 5 gol kaydetmişti.

Bu sezon 17 lig maçında 19 gole ulaşan Valencia’nın, UEFA Avrupa Ligi’nde 2, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor.