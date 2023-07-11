Yeni sezon hazırlıklarına Rusya’da devam eden Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde St. Petersburg’da bulunan Petrovski Stadyumu’nda yapılan idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.